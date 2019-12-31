Губернатор Калифорнии выделил $15 млн на защиту религиозных организаций

Начиная с января 2020 года из бюджета Калифорнии будет выделено до 15 млн долларов на дополнительную защиту религиозных организаций, подверженных риску преступлений на почве ненависти, передает телеканал KRON.

Синагоги, мечети и другие дома молитвы смогут получить грант на сумму до $200 000 на установку сигнализации и видеокамер, укрепление дверей и ворот, наем охранников и другие меры безопасности, сообщает CBS.

Данная программа грантов была предложена членом Ассамблеи штата Джесси Габриэлем. Губернатор Гэвин Ньюсом сообщил о ней общественности в апреле 2019 года после трагического происшествия в синагоге города Пауэй, где вооруженный винтовкой преступник убил одного человека и ранил троих.