В субботу, 17 апреля, в национальных паркax США не будет взиматься плата за вход, чтобы отпраздновать первый день Недели Национальных Парков. Для посетителей это даст более доступную возможность увидеть одни из лучших природных и исторических достопримечательностей региона.

Бесплатный вход в эту субботу – один из шести дней, предлагаемых Службой национальных парков в 2021 году, и распространяется только на входные билеты – кемпинг и другие сборы по-прежнему взимаются. И хотя бесплатное посещение отмечаются в других федеральных землях, Неделю Национальных Парков отмечает только Служба национальных парков.

Все ведомства Департамента внутренних дел – Служба национальных парков, Бюро управления земельными ресурсами и Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США – в этом году признают шесть бесплатных дней, в то время как Лесная служба США, входящая в состав Министерства сельского хозяйства, предоставит признать пять бесплатных дней. В этом году у всех четырех агентств будет девять возможностей бесплатно посетить федеральные земли. Парковка и вход в эти дни будут бесплатными, а плата за кемпинг и другие сборы останутся в силе.

Бесплатные дни для всех федеральных земель в 2021 году: