Мэр Даррелл Стайнберг заявил, что Сакраменто продолжит принимать беженцев, несмотря на указ Трампа. В своем официальном письме в администрацию президента, подтверждающем участие Сакраменто в программе переселения беженцев, он процитировал Евангелие от Матфея.

«Мы гордимся тем, что являемся одним из самых гостеприимных городов для беженцев, – написал Стайнберг. – Это этика нашего города, наша традиция и наш долг как американцев. Как говорит Библия, “алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня”».

Напомним, что 26 сентября Дональд Трамп издал Указ № 13888, который гласит, что местные власти городов, желающих участвовать в программе переселения беженцев, должны письменно подтвердить свое согласие. Противники этого указа считают, что он способен радикально изменить географию проживания беженцев в Соединенных Штатах и помешать воссоединению множества семей. Законность решения президента в данный момент оспаривается в Федеральном суде США.

Ранее издание “Славянский Сакраменто” сообщало, что иммиграция в Сакраменто может расчитывать на государственную помощь. Помощь недокументированным иммигрантам может финансироваться из бюджета Сакраменто.