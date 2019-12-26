Ресторан “Пушкин” открывает в Сакраменто магазин веганского мороженого

Владельцы ресторана “Пушкин” открывают в Сакраменто магазин веганского и безглютенового мороженого. Об этом представители заведения сообщили в своем Инстаграм-канале.

Фото: bizjournals.com

“В нашей пекарне в центре города мы уже пять лет делаем вегетарианские и безглютеновые пончики. Настоящие старожилы могут даже помнить те времена, когда мы продавали там мороженое в вафельных стаканчиках! – говорят сотрудники ресторана. – Что ж, эти времена возвращаются и получают свой собственный магазин! Семь дней в неделю множество вариантов мороженого и бесконечные разновидности пончиков — разумеется, на 100% вегетарианские и не содержащие глютена”.

Магазин откроется летом 2020 года по адресу 2417 J Street.