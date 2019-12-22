Воры находят спрятанные электронные гаджеты с помощью Bluetooth-сканеров

Электроника, оставленная без присмотра в машине, может стать жертвой кражи, даже если вы убираете ее с видного места. Воры, промышляющие кражей вещей из автомобилей, взяли на вооружение новый метод — они ищут спрятанные электронные гаджеты с помощью Bluetooth-сканеров.

Вот как это работает: во многих устройствах приемопередатчик Bluetooth постоянно включен, чтобы с ними могли соединяться другие устройства. Существуют приложения, которые сканируют эфир и показывают наличие поблизости включенных Bluetooth-передатчиков.

Такими приложениями и пользуются злоумышленники. Вместо того, чтобы наугад взламывать автомобили, надеясь на дорогостоящий приз, они выбирают жертву с помощью сканера, чтобы знать наверняка.

Воры обходят парковку или подземный гараж и ищут сигналы Bluetooth. Обнаружив сигнал, они попросту разбивают стекло и хватают добычу.

“Защитите себя от кражи! Не оставляйте в автомобилях устройства, имеющие Bluetooth”, – советует калифорнийская полиция.