Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в Апелляционном суде Канады, Александр Вавилов родился в 1994 году в Торонто. На тот момент его родители жили под вымышленными именами, выдавая себя за канадцев. На самом же деле они были иностранцами, работавшими по заданию российских разведслужб. Вавилов не знал, что его родители не те, за кого они себя выдают. Он полагал, что является гражданином Канады по праву рождения, он жил в Канаде, считал себя канадцем и имел канадский паспорт.

Фото: Elise Amendola/AP

В 2010 году родители Вавилова были арестованы в Соединенных Штатах по обвинению в шпионаже. Они признали себя виновными и были высланы в Россию. После ареста родителей Вавилова несколько раз безуспешно пытался продлить канадский паспорт, пока в 2013 году ему не выдали сертификат гражданства Канады.

Затем в 2014 году Служба регистрации гражданства Канады аннулировала этот сертификат на основании Закона о гражданстве. Этот пункт исключает детей «дипломатических и консульских работников или иных представителей или сотрудников иностранного правительства в Канаде» из общего правила, по которому лица, появившиеся на свет в Канаде, получают канадское гражданство по праву рождения. Служба регистрации заключила, что, поскольку родители Вавилова были на момент его рождения сотрудниками или представителями России, следовательно, он не имеет и никогда не имел права на гражданство.

Ранее иск Вавилова, требующий рассмотреть решение Службы регистрации, был отклонен федеральным судом. Апелляционный суд принял апелляцию Вавилова и отменил решение Службы регистрации как необоснованное. Министр Гражданства и иммиграции в свою очередь подал апелляцию.