Владимир Путин прокомментировал импичмент Дональда Трампа

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал импичмент своего американского коллеги Дональда Трампа. По словам Путина, россияне “заинтересованы в развитии и поддержании отношений с Соединёнными Штатами и будем это делать вне зависимости от того, кто находится в Белом доме или кто контролирует обе палаты Конгресса США”. По словам главы российского государства, импичмент американского президента был произведен по “надуманным причинам”.

“Это просто продолжение внутриполитической борьбы, и одна партия, которая проиграла выборы, Демократическая партия, она добивается результатов уже другими способами, другими средствами, предъявляя Трампу то обвинения в сговоре с Россией, потом выясняется, что никакого сговора не было, это не может лечь в основу импичмента. Теперь давление на Украину какое-то придумали. Не знаю, в чём там дело…”, – отвечая на вопрос журналистов, сказал Путин.

На вопрос о санкциях в отношении к РФ российский лидер сказал следующее:

“Безусловно, это будет сказываться на уровне наших межгосударственных отношений. Мы знаем общий подход, который заключается в том, что США с нами будут работать там, где им интересно и выгодно, и будут сдерживать в то же время Россию… Мы тоже, зная это, будем поступать зеркальным образом, и всё. Ничего хорошего в этом нет. Это абсолютно не дружественные акты в отношении России”, – заключает президент РФ.

Российский лидер отметил, что решение об импичменте должно еще пройти через Сенат, где у республиканцев, большинство, “и вряд ли они захотят представителя своей партии отстранять от власти по каким-то, на мой взгляд, абсолютно надуманным причинам”.