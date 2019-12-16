Семья иммигрантов раздает детям с особыми нуждами Рождественские подарки

Известный многим жителям Сакраменто магазин Movie Outlet на Мэдисон-Авеню, где все диски с фильмами и музыкой стоят $3 или меньше, за неделю с лишним до Рождества решил сделать подарок детям-инвалидам и детям с особыми нуждами. Каждый такой ребенок может бесплатно получить в магазине диск с мультфильмом «В поисках Немо», сообщает телеканал CBS.

«Для нас это способ сказать этим детям, что мы их любим», – говорит Екатерина Полупан, одна из владельцев магазина.

Две девочки, Новелль и Мелана, которые вдохновили руководство Movie Outlet на эту акцию, помогали заворачивать подарки и вкладывать в них ободряющие письма и медали.

“Славянский Сакраменто” ранее писал об этой семье иммигрантов, дочь которой появилась на свет без кисти левой руки, но она не замечает отличие от своих друзей. Тогда мать семейства обратилась к нашим читателям с просьбой помочь в приобретении необычайного подарка – 3D-принтера, способного печатать протезы для рук.

«Я просто хотела, чтобы эти дети почувствовали себя особенными, ведь они такие же, как мы», – сказала Новелль в интервью для передачи Good Day Sacramento.

Почему в качестве подарка был выбран именно мультфильм про рыбку Немо? Потому что один из плавников у Немо был короче другого, что не мешало ему плавать или убегать от акул так же проворно, как это умели делать остальные рыбки. Такую же ловкость продемонстрировала перед камерой корреспондента юная Мелана, сделав кувырок вперед на одной руке.