Купальный сезон на калифорнийском пляже Дрейкс-Бич в этом году завершился не вполне пристойной картиной: весь прибрежный песок был усыпан извивающимися 10-дюймовыми розовыми существами, напоминающими, в зависимости от испорченности наблюдателя, либо сосиски, либо мужские половые органы.

Фото: David Ford | Bay Nature

Эти существа, которые ученые именуют Urechis caupo, а местные жители называют «червями-трактирщиками» (за то, что в их норах часто гостят и столуются другие морские обитатели), являются многощетинковыми червями из семейства урехидовых (Urechidae).

Urechis caupo — единственный представитель этого семейства в Северной Америке. Время от времени массовое нашествие этих червей отмечалось и на других пляжах Калифорнии, таких как Мосс-Лендинг, Бодега-Бей и Принстон-Харбор.

Kate Montana, iNaturalist Creative Commons

Большую часть жизни черви-трактирщики проводят под землей в характерных U-образных норах (окаменелые отпечатки которых археологи обнаруживали даже в слоях возрастом в 300 миллионов лет). Питается червь, прокачивая морскую воду через сплетенную из собственной слизи сеть, в которой застревают бактерии, планктон и другие съедобности. Остатками его трапезы подкрепляются живущие в одной норе с червем «постояльцы», среди которых встречаются другие черви, крабы, моллюски, креветки и даже рыбы.