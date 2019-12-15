28 апреля 2019 года житель округа Сакраменто Ярослав Пугач был задержан с 54 форелями, незаконно выловленными из озера Антилоуп (разрешенное количество составляет 5 рыб в день). Суд приговорил Пугача к штрафу в размере около 5 тысяч долларов и двухлетнему испытательному сроку, в течение которого ему запрещено заниматься рыбалкой.

Также суд постановил уничтожить конфискованный у браконьера улов. Лейтенант Кайл Кролл, в чьем подчинении находились арестовавшие нарушителя сотрудники природоохранного агентства, нашел лучший способ сделать это. Он связался со своими коллегами, занимающимися реабилитацией раненых или осиротевших животных, и спросил, нет ли неподалеку голодных медведей.

Медведи, готовящиеся впасть в спячку и поэтому отличавшиеся завидным аппетитом, нашлись на озере Тахо, куда лейтенант Кролл и доставил подлежавший уничтожению улов. Вскоре приказ суда в точности исполнили три медведя, стая енотов и белоголовый орлан.