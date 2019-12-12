Несмотря на недавнюю вакцинацию женщина умерла от гриппа

Администрация калифорнийского округа Сан-Диего сообщила о еще одном случае гибели от гриппа типа А. 86-летняя женщина, у которой были и другие проблемы со здоровьем, заразилась гриппом, несмотря на недавнюю вакцинацию.

В этом году 7 жителей округа скончались от осложнений гриппа; за аналогичный период прошлого года от этого заболевания погибли 5 человек. Однако общее количество случаев гриппа в этом году оказалось вдвое выше, чем в прошлом: 1223 против 650.

Служба здравоохранения рекомендует всем людям старше 6 месяцев ежегодно прививаться от гриппа. Вакцинация особенно важна для тех, у кого заболевание гриппом может привести к серьезным осложнениям: пожилых, беременных женщин, людей с диабетом и хроническими заболеваниями легких.

Помимо прививок, для профилактики гриппа следует тщательно соблюдать правила гигиены: чаще мыть руки, пользоваться обеззараживающими средствами для рук, избегать контактов с больными, не трогать руками слизистую оболочку глаз, носа и рта. Если вы все-таки заболели, оставайтесь дома и по возможности не контактируйте с другими людьми, чтобы не заразить их.