9 штатов ведут борьбу с администрацией Трампа за пищевые продукты без пестицидов

Коалиция генеральных прокуратур 9 штатов, в том числе Калифорнии и Нью-Йорка, продолжает борьбу с Агентством по охране окружающей среды США (EPA). Прокуроры требуют от DEA запретить пищевые продукты, в которых содержатся следы хлорпирифоса — одного из наиболее широко используемых в США пестицидов.

В настоящее время EPA считает допустимой определенную концентрацию хлорпирифоса в продуктах, в том числе часто употребляемых детьми фруктах и овощах. Однако ученым уже почти 20 лет известна опасность этого вещества, которое родственно нервно-паралитическим газам и влияет на развитие и функционирование центральной нервной системы. Согласно результатам нескольких исследований, контакт с хлорпирифосом во время беременности приводит к возникновению у детей серьезных врожденных недугов, в том числе задержек в развитии и пониженного интеллекта.

Эксперты из Агентства по охране окружающей среды до сих пор не смогли ни доказать безвредность хлорпирифоса, ни достоверно определить его безопасные уровни. Несмотря на это, они отказываются убрать его из списка разрешенных веществ и требуют еще три года на принятие решения.