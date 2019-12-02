Газета Opelika-Auburn News из Алабамы опубликовала заметку об одном из местных жителей — выходце из семьи русских иммигрантов, который многие годы своей жизни посвятил служению Америке.

Майк Косолапов (Mike Kosolapoff) записался в армию в 1964 году и провел там 23 долгих года.

«Я отслужил два года, чтобы отдать свой гражданский долг, а остальное время службы было для меня работой по выбору, как и любая другая профессия», – объясняет он.

Майк дважды побывал на Вьетнамской войне, в первый раз корректировщиком огня и командиром артиллерийской батареи, а во второй — советником в подразделении южновьетнамской армии. После этого он провел три года на Окинаве и три года в Германии.

Уволившись в запас, Косолапов продолжил служить обществу — еще 23 года он проработал преподавателем математики в колледже Auburn High School. Кроме того, он работал волонтером в благотворительной организации Habitat for Humanity и до сих пор принимает участие в сборах средств для нее.