В Калифорнии – ливни, метели и снегопады

По прогнозам синоптиков, сегодня в северо-восточном регионе США ожидается обильный снегопад, а в центральной части Аппалачей — снег и ледяной дождь.

Штормовая система в районе Великих озер вызовет на атлантическом побережье снегопады и дожди, которые местами могут привести к перекрытию дорог и отмене авиарейсов.

Область низкого давления у побережья Калифорнии к вечеру вторника сменит направление движения на восточное и погонит поток влажного воздуха вглубь континента. Это приведет к проливным дождям и снегопадам; отдельные районы подвергнутся опасности наводнений. В горах Сьерра-Невады повысятся уровни снеговых линий.