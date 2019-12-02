Во Львове американку обвинили в серии краж туалетной воды

Об этом стало известно «Славянскому Сакраменто» в районном суде г. Львова.

Как выяснилось, некая уроженка города Сакраменто (штат Калифорния), не работающая, ранее неоднократно судимая, была обвинена в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

По сообщению прокуратуры Галицкого района Львова, орган досудебного расследования предъявил американке обвинение в серии краж парфюмерной продукции в местных магазинах.

Согласно материалам судебного дела, в одном из случаев, находясь в магазине PROSTOR, подсудимая тайно похитила флакон женской туалетной воды Angel Schlesser So Essential стоимостью 412,28 гривен.

«Кроме этого, 21.05.2017 года данная личность, находясь в помещении магазина “Космо”, который расположен на ул. Галицкой, 15 в г. Львове, повторно, имея умысел на хищение чужого имущества, из корыстных побуждений, с целью противоправного обогащения, тайно похитила шесть банок духов», – продолжает текст обвинительного акта, в котором приводятся еще несколько случаев краж дорогостоящей парфюмерии. Общая величина ущерба, причиненного украинским магазинам, оценивается в 45 тыс. гривен (1 882 доллара).

В конце уголовного дела стоит пометка — «закрыто ввиду смерти подсудимой».