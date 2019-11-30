В День благодарения Трамп призвал народ вознести молитву за военных

В прошедший День благодарения президент США Дональд Трамп по традиции, начавшейся с отца-основателя Джорджа Вашингтона, издал ежегодную праздничную прокламацию. В ней он призвал американский народ вознести молитву за солдат, полицейских и работников экстренных служб, а также за их родных и близких.

«В этот День благодарения давайте вспомним о тех, за чьим столом сегодня остались пустые места. Попросим Господа присматривать за членами наших Вооруженных сил, особенно за теми, чья беззаветная верность своей стране и стремление защитить нашу священную свободу призвали их исполнять свой долг за рубежом, – сказал президент Трамп. – Также помолимся за сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб, которые исполняют свои обязанности по защите нашего общества. Наша нация в долгу как перед теми, кто принес клятву защищать наш образ жизни, так и перед их семьями, и мы салютуем им за их безмерное самопожертвование».

Также сообщается, что президент неожиданно приехал в Афганистан, чтобы поддержать американских военных.