Проблема утечек личных данных является для американцев серьезным поводом для беспокойства. Хранение и распространение персональной информации строго регулируется как законами штатов, так и на федеральном уровне. Однако не все знают, что некие государственные учреждения, которые обладают сведениями практически о каждом жителе Америки, вполне легально торгуют этой информацией.

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Речь идет о департаментах автотранспорта (DMV), которые выдают нам водительские права и номерные знаки, получая взамен имена, адреса и сведения о наших автомобилях. Как сообщает издание vice.com, сотрудники которого провели несколько журналистских расследований по данному вопросу, DMV всех штатов продают сведения о водителях финансовым учреждениям (для оценки кредитоспособности), страховым компаниям (для подсчета рисков), работодателям (для проверки криминального прошлого), частным детективным агентствам (видимо, для розыска сбежавших жен и мужей), и наконец таким информационным брокерам как LexisNexis.

Парадоксально, что объемами торговли персональной информацией особо отличился Департамент автотранспорта Калифорнии — штата, где тайна личной жизни охраняется законом сильнее, чем где-либо еще. С 2014 по 2018 прибыль, получаемая им от этой деятельности, возросла с 42 миллионов до 52 миллионов долларов в год.

Напомним, что федеральный закон 1994 года, регламентирующий распространение личных данных водителей (Driver’s Privacy Protection Act) был принят по следам трагического случая, произошедшего именно в Калифорнии — убийца-психопат нанял частного сыщика, который получил в Департаменте автотранспорта домашний адрес его жертвы, актрисы Ребекки Шеффер.