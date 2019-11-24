В пятницу суд присяжных после непродолжительных дебатов объявил Уильяма Харгроува виновным в убийстве своей невесты и краже денег с ее банковского счета.

Фото: Benton County Sheriff’s Office

Два с половиной года назад 27-летняя россиянка Анна Репкина была застрелена из ружья в затылок в безлюдной местности неподалеку от Алси (штат Орегон). Вскоре по подозрению в убийстве был арестован Уильям Харгроув из Корваллиса, к которому Анна переехала из Москвы за месяц до своей гибели.

Как сообщает местная пресса, Харгроув во время объявления вердикта не проявил особых эмоций, отмечает издание The Gazete Times. Адвокат подсудимого Майк Флинн заявил, что его клиент намерен подать на апелляцию. По законам штата Орегон за преднамеренное убийство полагается тюремное заключение сроком не менее 25 лет.

Напомним, что служба шерифа округа Бентон арестовала Харгроува 19 апреля 2017 года, всего на второй день после начала расследования убийства, произошедшего 17 апреля в окрестностях городка Алси.

Погибшая, Анна Репкина, родилась 24 сентября 1989 года в России и не имела известных родственников в Соединенных Штатах. Она прилетела в США через международный аэропорт Лос-Анджелеса по российскому паспорту. Анна прибыла в Корваллис всего за месяц до своей смерти.

Адвокат подсудимого заявил, что планирует обжаловать решение суда.