Тело 27-летней россиянки Анны Репкиной было обнаружено в безлюдном месте 17 апреля 2017 года. Она была убита выстрелом из ружья в голову.

Фото: Benton County Sheriff’s Office

Спустя несколько дней полиция арестовала 29-летнего Уильяма Харгроува по обвинению в убийстве Репкиной. Поводом для преступления стал, по выражению стороны обвинения, «проблемный любовный треугольник».

«Он отвез жертву на удаленный лесной участок, – сказала судье прокурор Эми Матуско, – и ее нашли застреленной в затылок в манере казни».

Как сообщает местная пресса, сторона защиты утверждает, что Харгроув невиновен, а на курок нажала его замужняя любовница Мишель Чавес, которой пока не было предъявлено никаких обвинений.

На прошедшем во вторник заседании суда детектив Кристофер Даффитт из Службы шерифа округа Бентон, ведущий расследование данного дела, рассказал, как его с двумя коллегами привел на место убийства работник охранной фирмы Weyerhaeuser, обнаруживший тело.

10 июля 2018 года суд присяжных округа Бентон обвинил 28-летнего Уильяма Харгроува из Корваллиса в убийстве, краже личных данных и двух случаях кражи 2 степени.

Служба шерифа округа Бентон арестовала Харгроува 19 апреля 2017 года, всего на второй день после начала расследования убийства, произошедшего 17 апреля в окрестностях городка Алси.

Погибшая, Анна Репкина, родилась 24 сентября 1989 года в России и не имела известных родственников в Соединенных Штатах. Она прилетела в США через международный аэропорт Лос-Анджелеса по российскому паспорту. Анна прибыла в Корваллис всего за месяц до своей смерти.

Как сообщает издание Seattle Times, единственная улика, которая потребовалась полиции для начала расследования убийства молодой россиянки, лежала в найденном рядом с ее телом бумажном пакете из ресторана KFC.

Помимо убийства, Харгроуву были предъявлены обвинения в краже денег и личных данных: он забрал принадлежавшие Репкиной документы и перевел деньги с ее банковского счета на свой собственный.

Мать Репкиной, Елена, на прошлой неделе дала показания о том, что ее дочь выросла в Москве и работала в офисе, пока не решила переехать к Харгроуву в Соединенные Штаты, сообщает издание Gazette-Times.