Большинство американцев поддерживают защиту религиозных свобод

Большинство совершеннолетних американцев поддерживают защиту религиозных свобод граждан и считают, что государство должно как можно меньше вмешиваться в религию. К такому выводу пришла некоммерческая юридическая организация «Фонд религиозных свобод Бекета», которая в сентябре-октябре этого года провела опрос общественного мнения по данной теме.

Опрошенные высказались за «свободу выражения для всех вероисповеданий» и «культуру приемлемости для религиозных практик меньшинства». Особенно сильной поддержка свободы вероисповедания была среди представителей молодого поколения.

Опрос под названием «Ежегодный индекс религиозной свободы» в этом году был проведен впервые. Фонд Бекета надеется, что со временем это исследование станет ценным ресурсом для анализа отношения жителей США к религии и свободе вероисповедания, сообщает California Family Council.