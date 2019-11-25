Администрация Сакраменто напоминает о начале сезона листопада

Администрация Сакраменто напоминает жителям города о начале сезона листопада. В течение этого сезона коммунальные службы 13 раз опустошат контейнеры для растительного мусора и 7 раз проедут по улицам на автопогрузчике, чтобы собрать кучи листьев. Точные даты сбора мусора для вашего адреса можно узнать на сайте городской администрации — учтите, что расписание может часто меняться в зависимости от погоды.

Вот несколько рекомендаций, соблюдая которые, вы поможете сделать сбор опавших листьев в Сакраменто быстрым и эффективным:

– сначала наполняйте контейнер для мусора, а затем складывайте не вместившиеся в него листья в кучу;

– кучи должны быть не больше 5 кубических ярдов в объеме (4x4x9 футов);

– ветки в куче должны быть не толще 4 дюймов и не длиннее 3 футов;

– кучи должны находиться на расстоянии не меньше 6 футов от любых препятствий (припаркованных автомобилей, лодок, баскетбольных щитов и так далее);

– оставьте место для стока воды между кучей листьев и тротуаром;

– по возможности не располагайте кучу на велосипедной дорожке;

– не упаковывайте листья в пластиковые мешки;

– не кладите в контейнер или кучу для растительных отходов экскременты домашних животных — для этого служит мусорный контейнер;

– сверьтесь со списком материалов, которые можно и нельзя выбрасывать с растительным мусором.