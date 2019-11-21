Эксперт Совета национальной безопасности, выходец из Украины свидетельствует против Трампа

Во вторник в Комитете по разведке Палаты представителей выступили Дженнифер Уильямс, Александр Виндман и Курт Волкер, передает Голос Америки.

Во вторник в Комитете по разведке Палаты представителей несколько высокопоставленных чиновников в сфере национальной безопасности, слышавших телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, дали показания по делу об импичменте.

Дженнифер Уильямс, помощник вице-президента Майка Пенса и подполковник Александр Виндман, главный эксперт Совета национальной безопасности по Украине, выступили перед законодателями на утреннем заседании. Оба выразили обеспокоенность по поводу телефонного звонка,находящегося в центре расследования предполагаемых усилий Трампа по оказанию давления на украинских официальных лиц с целью побудить их расследовать действия политических конкурентов 45-го президента США.

Открывая утреннее заседание, к его участникам обратился со вступительным словам глава комитета конгрессмен-демократ Адам Шифф. По словам Шиффа, оказывая давление на Украину с целью побудить украинских официальных лиц начать расследование действий Байденов, президент Трамп поставил свои личные и политические интересы выше интересов страны.

Затем выступил главный республиканец в составе кометета Девин Нунес, подвергший критике ход проводимого комитетами Палаты представителей расследования. Он назвал информатора, жалоба которого способствовала началу расследования, марионеткой в руках Демократической партии.

После этого слово было предоставлено Дженнифер Уильямс. В своем подготовленном заявлении Уильямс отметила, что нашла необычным имевший место 25 июля телефонный разговор Трампа с украинским лидером, поскольку он явно включал в себя обсуждение внутриполитических вопросов.

«Мне показалось, что она носит политический характер», – сказала она о просьбе Трампа, отметив, что за 14 лет дипломатической работы никогда не слышала ничего подобного в ходе переговоров высокого уровня. «Я лишь отметила, что отсылка к Байдену показалась мне политической», – добавила Уильямс.

Она также отметила, что Управление по бюджету Белого дома заявило о том, что глава администрации Белого дома Малвэни распорядился о приостановке предоставления Украине помощи в области безопасности.

Выступивший затем Александр Виндман отметил в своем заявлении, что прошлой весной он узнал, что адвокат Трампа Руди Джулиани работал вместе с бывшим генпрокурором Украины против интересов США.

По словам Виндмана, официальные лица в сфере безопасности ощущали растущее беспокойство по поводу влияния усилий Джулиани.

Виндман подчеркнул, что о телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским он сообщил, повинуясь чувству долга.

По словам свидетеля, он слышал, как Трамп попросил Зеленского об «услуге» – проведении расследования в отношении Байдена.

Виндман назвал услышанное «неуместным» и «неподобающим». Он отметил, что просьба Трампа расследовать действия Байдена «не имела никакого отношения к интересам национальной безопасности США».

Виндман добавил, что в преддверии разговора Трампа и Зеленского готовил список возможных тем для обсуждения и что среди них не было ничего связанного с расследованием в отношении Байденов.

Свидетель сказал, что расценил просьбу Трампа как «приказ» и счел, что она может негативно сказаться на национальной безопасности США и отношениях Вашингтона с Киевом. По словам Виндмана, вскоре после разговора он доложил о своих опасениях юристу Совета по национальной безопасности, а также сотруднику разведки, имя которого отказался назвать. После этого Виндмана исключили из числа участников встреч по вопросам безопасности, на которых он в иных обстоятельствах должен был при присутствовать.

Глава Комитета по разведке Адам Шифф не позволил республиканцам расспросить Виндмана о том, с кем из сотрудников разведки он беседовал.

Напомним, что расследование было инициировано после того, как осведомитель из разведки подал докладную по поводу разговора Трампа и Зеленского.

Виндман заявил, что ему неизвестна личность информатора, а Шифф подчеркнул, что «эти слушания не будут использоваться для раскрытия личности осведомителя», чья анонимность защищена законом.

Как отмечалось ранее, ожидалось, что республиканцы подвергнут сомнению то, достойны ли доверия свидетели, утверждая, что бюрократы «теневого государства» противостоят раскованному стилю Дональда в отстаивании интересов США и выстраивании отношений с зарубежными лидерами.

Юрист-республиканец Стив Кастор высказал предположение, что Виндман, уроженец Украины, в трехлетнем возрасте приехавший в США с родителями, сохранил связь с родиной, акцентируя то обстоятельство, что ранее в этом году Владимир Зеленский трижды спрашивал Виндмана, не хотел ли бы он занять пост министра обороны Украины.

Виндман, однако, отверг это предположение, заявив: «Я американец. Все подобное представление носит скорее комический характер. Я не оставил дверь открытой (для обсуждения предложения присоединиться к правительству Зеленского)».

По словам Виндмана, он сообщил о сделанном ему предложении американским официальным лицам.

Во второй половине дня перед комитетом выступили бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер и бывший старший директор по европейским и российским делам в Совете национальной безопасности Тим Моррисон, в прошлом месяце ушедший в отставку.



