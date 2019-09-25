Владимир Зеленский: “Трамп не пытался шантажировать меня”

В среду, на полях Генассемблеи ООН в Нью-Йорке, президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский проводят двустороннюю встречу, сообщает Голос Америки.

Перед ее началом оба лидера коротко ответили на вопросы журналистов. В частности, и Трамп, и Зеленский высоко отозвались о развитии американо-украинских контактов на высшем уровне.

Трамп еще раз повторил, что он не оказывал какого-либо давления на своего украинского коллегу во время недавнего телефонного разговора с ним, распечатка которого в среду стала достоянием гласности.

Зеленский подчеркнул, что Украина – демократическая европейская страна с демократическими институтами. Он также констатировал, что, как президент этой страны, не может заставить генпрокурора проводить расследование каких-либо коррупционных дел. Зеленский еще раз выразил благодарность Соединенным Штатам за целенаправленную поддержку суверенитета и территориальной целостности украинского государства.

Зеленский отметил, что лишь вместе с Соединенными Штатами и Европейским союзом его страна сможет остановить войну на востоке Украины.

Трамп выразил надежду, что президент России Владимир Путин будет также сотрудничать с новым украинским лидером для достижения мира в Донбассе.

Решение президента США Дональда Трампа приостановить оказание военной помощи Украине и его призывы к президенту Владимиру Зеленскому провести расследование в отношении семьи политического соперника уже второй раз за три года втянули эту страну в американский политический водоворот.

Выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его задачей является завершение войны на Донбассе, возвращение всех оккупированных украинских территорий и установление мира.