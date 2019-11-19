Активисты Америки продолжают борьбу за умы подрастающего поколения.

Очередной ход в этой битве был сделан автором Бетани Бомбергер, которая в иллюстрированной книге для детей под названием «Pro-Life Kids!» рассказывает малышам о ценности каждой человеческой жизни, проводя параллели между современной ситуацией с абортами и такими мрачными историческими событиями как Холокост и рабовладение.

Книга «Pro-Life Kids!» поступила в продажу 11 ноября. Жители США могут приобрести ее на сайте prolifekids.com, а международная доставка доступна через платформу Shopify.

Бетани Бомбергер и ее муж Райан являются основателями организации The Radiance Foundation, миссия которой — «подчеркивать ценность каждой человеческой жизни, рассказывать о насущных проблемах общества и мотивировать людей на мирные и позитивные действия».