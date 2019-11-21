В связи с двойным убийством полиция Иллинойса разыскивает иммигранта

Вечером 17 ноября в подземном гараже здания на бульваре Лейк в Баффало-Гроув (штат Иллинойс) произошло двойное убийство. Мужчина и женщина были застрелены рядом со своим автомобилем и скончались на месте происшествия.

Благодаря записям камер видеонаблюдения полиции удалось опознать подозреваемого, которым оказался 64-летний Анатолий Ермак. Утром 20 ноября прокуратура округа Кук выдала ордер на его арест.

В настоящее время правоохранительные органы ведут розыск Ермака. Всех имеющих какую-либо информацию о его местонахождении просят связаться с департаментом полиции Баффало-Гроув по телефону (847) 459-2560 или оставить анонимное сообщение через службу Crime Stoppers по номеру (847) 662-2222. Преступник вооружен и опасен, может ездить на арендованной машине Nissan Versa белого цвета с флоридским номерным знаком KCFK75.

Как сообщает местная пресса, жертвами Ермака стали его бывшая жена Наталия Ермак и ее муж Роман Фрид.