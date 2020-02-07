Трамп уволил выходца из Украины, полковника Виндмана

Александр Виндман, подполковник Армии США и сотрудник Совета национальной безопасности США, давший показания на слушаниях по импичменту президента Дональда Трампа, был выведен с территории Белого дома. Об этом сообщил его адвокат, передает Голос Америки.

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Известие об этом пришло через день после победы Трампа на сенатских слушаниях по импичменту.

В заявлении адворката Дэвида Прессмана, в частности, говорится: «В умах американцев не возникает вопроса, почему этот человек уволен (…) Подполковника Виндмана попросили уйти за то, что он сказал правду».

Виндман дал показания на слушаниях в Палате представителей Конгресса США и заявил, что президент Трамп выдвигал неправомерные требования президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сенат США большинством голосов признал президента Трампа невиновным.

В пятницу Трампа спросили о будущем Виндмана. Президент ответил: «Я недоволен им. Вы думаете, что я должен быть доволен им? Они примут решение».

Служба Виндмана в Совете национальной безопасности США должна была закончиться в июле.

Как стало известно, одновременно из Белого дома вывели и брата-близнеца Александра Виндмана – Евгения. Евгений Виндман, также подполковник Армии США, был адвокатом в Совете по национальной безопасности.

Ранее Дженнифер Уильямс, советник по национальной безопасности в аппарате вице-президента США Майка Пенса, которая также дала показания на слушаниях по импичменту, была направлена в распоряжение Центрального командования США.

Подполковник Александр Виндман, главный эксперт Совета национальной безопасности по Украине, выступил с обеспокоенностью по поводу телефонного звонка, находящегося в центре расследования предполагаемых усилий Трампа по оказанию давления на украинских официальных лиц с целью побудить их расследовать действия политических конкурентов 45-го президента США.

Министр обороны США Марк Эспер заявил в пятницу, что Пентагон защищает всех военнослужащих от политической мести.

Стоит отметить, что Александр Виндман является выходцем из Украины. Он также является ветераном иракской войны, а с 2008 года находится на военно-дипломатической работе, работал директором по европейским делам Совета национальной безопасности США.