Дональд Трамп: «Я ничего не хочу от Украины»

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что, как показывают слушания в Конгрессе с участием посла США в Евросоюзе Гордона Сондленда, он не стремился действовать по отношению к Украине по принципу «услуга за услугу».

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Об этом во вторник передает Голос Америки из Вашингтона.

Ранее сообщалось о том, что один из экспертов Совета национальной безопасности США, совместно с бывшим послом США в ЕС свидетельствовали против Трампа на слушаниях об импичменте в Комитете по разведке Палаты представителей.