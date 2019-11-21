Как сообщает Департамент развития занятости Калифорнии (EDD), в октябре в штате появилось 23 600 новых постоянных рабочих мест, а уровень безработицы снизился до рекордной цифры в 3,9%. Непрерывный прирост количества рабочих мест, начавшийся в феврале 2010 года, продолжается уже 116 месяцев.

За прошедший год увеличение числа работников произошло почти во всех основных областях деятельности — производство, строительство, образование, транспорт, сфера услуг и так далее. Единственным исключением стала горнодобывающая отрасль, в которой количество занятых осталось неизменным.

В настоящий момент армия трудоспособных жителей Калифорнии насчитывает 19 миллионов человек, из которых 765 тысяч не могут найти работу.

Подробную статистику по рынку труда Калифорнии можно узнать из отчета Департамента развития занятости, опубликованного несколько дней назад на сайте этого правительственного агентства.

Ранее сообщалось, что со следующего года минимальный размер оплаты труда в Калифорнии поднимается до $12 в час.