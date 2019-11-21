Посол США в ЕС сдает Трампа на слушаниях по импичменту

Ранее посол США в ЕС заявлял, что не видел связи между удержанием военной помощи и расследованием в отношении Байдена, передает Голос Америки.

В Палате представителей в среду дает показания ключевой свидетель в рамках расследования по импичменту, посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд.

Сондленд заявил, что, вопреки словам президента Дональда Трампа, действительно существовала договоренность с Украиной, предполагающая, что страна не получит военной помощи, пока не начнет расследования, политически выгодные Трампу.

Свидетель отметил, что в ходе расследования сложные ситуации часто сводились к простому вопросу: «Была ли договоренность по принципу «услуга за услугу»? Как я уже говорил в своих показаниях ранее… ответ – да».

Сондленд сказал, что сотрудничал с личным адвокатом президента Руди Джулиани по проблемам, связанным с Украиной, в соответствии с распоряжениями президента Трампа, хотя самому Сондленду не нравилось действовать в обход официальных каналов связи с Киевом.

По словам свидетеля, Джулиани по приказу Трампа напрямую сказал украинским властям, что американский лидер хочет, чтобы президент Владимир Зеленский публично пообещал провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера и компании «Бурисма», где работал последний.

По словам Сондленда, выделению военной помощи предшествовали долгие и сложные закулисные переговоры с участием Трампа, госсекретаря Майка Помпео, вице-президента Майка Пенса, советника по национальной безопасности Джона Болтона и и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвени.