Граждане Казахстана занимались мошенничеством в сфере онлайн-рекламы

Граждане Казахстана Сергей Овсянников и Евгений Тимченко в конце сентября этого года признали себя виновными в совершении банковского мошенничества и других сопутствующих преступлений. На протяжении трех лет они участвовали в схеме по обману рекламных агентств, платящих деньги за показ баннеров на сайтах.

Мошенничество осуществлялось с помощью огромной глобальной сети зараженных вирусом компьютеров, состоявшей из более чем 1,7 млн машин в США и других странах мира. Боты, запущенные на этих компьютерах, имитировали реальных пользователей, просматривающих рекламные объявления. В результате рекламодатели заплатили за фиктивные «клики» более 29 млн долларов, часть из которых в ходе расследования была обнаружена на счетах в швейцарских и других международных банках.

Овсянников был разработчиком преступного плана и владельцем рекламной фирмы, через которую он осуществлялся; Тимченко же занимался логистикой и административными вопросами. Помимо этого, Овсянников оказывал техническую поддержку операторам другой сходной мошеннической схемы, которая вместо зараженных персональных компьютеров пользовалась для генерации фиктивного рекламного траффика коммерческими датацентрами.

Осенью 2018 года Сергей Овсянников был арестован в Малайзии, а Евгений Тимченко — в Эстонии. Несколько месяцев спустя они были экстрадированы в Соединенные Штаты и предстали перед федеральным судом в Бруклине. 30-летнему Овсянникову и 31-летнему Тимченко грозит тюремное заключение сроком до 40 лет.