В ходе поездки по штату, посвященной теме жилищного кризиса, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал ряд законодательных мер по защите квартиросъемщиков. Среди одобренных Ньюсомом инициатив был билль AB 1482, главным положением которого является ограничение роста арендной платы на уровне 5% в год (плюс поправка на инфляцию).

Также губернатор подписал следующие законопроекты, защищающие добросовестных квартиросъемщиков от дискриминации и несправедливого выселения:

– SB 329 (автор — сенатор Холли Митчелл): запрещает домовладельцам дискриминацию жильцов, платящих аренду с помощью программ государственной поддержки;

– SB 222 (сенатор Джерри Хилл): подчеркивает незаконность дискриминации ветеранов и служащих Вооруженных сил;

– AB 1110 (член Ассамблеи Лора Фридман): обязывает домовладельцев уведомлять жильцов за 90 дней до увеличения арендной платы более чем на 10%;

– AB 1399 (член Ассамблеи Ричард Блум): устраняет лазейку в действующих законах, с помощью которой домовладельцы могли выселять жильцов из квартир с зафиксированной арендной платой;

– SB 644 (сенатор Стивен Глейзер): ограничивает величину залога для квартиросъемщиков, служащих в Вооруженных силах;

– AB 1487 (член Ассамблеи Дэвид Чу): создает Жилищно-финансовое управление Района Залива, благодаря которому будет увеличено финансирование доступного жилья на региональном уровне.

«Около трети квартиросъемщиков Калифорнии тратят на аренду более половины своего дохода, и единственный непредвиденный случай может лишить их жилья, – сказал губернатор Ньюсом. – Важным инструментом по борьбе с этим кризисом является защита квартиросъемщиков от повышения цен и выселения. Законопроекты, подписанные сегодня, содержат одни из самых сильных мер в стране по защите жильцов и поддержке рабочих семей».

В офисе губернатора отмечают, что данные положения являются самыми прогрессивными в США.