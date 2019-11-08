Калифорния выделяет $610 млн для обеспечения калифорнийцев доступным жильем

Борьба с жилищным кризисом остается одним из основных приоритетов губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. В четверг он объявил о выделении еще 610 миллионов долларов на помощь в строительстве жилых домов и улучшении транспортной инфраструктуры — что необходимо не только для обеспечения калифорнийцев доступным жильем, но и для уменьшения загрязнения воздуха и выбросов парниковых газов.

Ранее штат выделил $279 млн на программу грантов для так называемой уплотнительной застройки, которая позволит горожанам селиться ближе к предприятиям, школам и остановкам общественного транспорта.

«Города Калифорнии стремятся строить более плотные и доступные жилые массивы, которые соединят их жильцов с местами работы, магазинами и парками. Но многие из них сталкиваются с недостатком финансирования и неадекватной инфраструктурой, – говорит директор Департамента планирования и исследований Кейт Гордон. – 800 миллионов долларов, выделенные на программы доступного жилья, борьбы с изменениями климата и уплотнительной застройки, представляют собой самую крупную в истории инвестицию штата для помощи городам в преодолении этих препятствий».

Ранее Гэвин Ньюсом подписал ряд законодательных мер по защите квартиросъемщиков, а корпорация Apple объявила о намерении вложить два с половиной миллиарда долларов в борьбу с жилищным кризисом в Калифорнии.