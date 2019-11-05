Корпорация Apple объявила о намерении вложить два с половиной миллиарда долларов в борьбу с жилищным кризисом в Калифорнии. План, разработанный компанией в сотрудничестве с офисом губернатора Гэвина Ньюсома, включает следующее:

– выделение $1 млрд на создание первого в своем роде фонда доступного жилья, который будет предоставлять государственным и частным фирмам штата кредиты на постройку жилых домов;

– создание фонда в $1 млрд для помощи жителям Калифорнии, собирающимся приобрести свой первый дом;

– передача принадлежащих Apple земельных участков в Сан-Хосе общей стоимостью $300 млн под застройку доступным жильем.

Помимо этого, корпорация совместно с государственным и частным капиталом создаст 150-миллионный фонд доступного жилья Района залива и пожертвует 50 миллионов долларов благотворительной организации Destination: Home, миссия которой заключается в борьбе с проблемой бездомности.

«Когда Кремниевая долина еще не стала всемирно известной, задолго до того, как мы начали носить компьютеры в карманах, Apple уже называл этот регион своим домом, и мы чувствуем глубокую гражданскую ответственность за то, чтобы он оставался местом, где люди могут жить, заводить семьи и трудиться на благо общества, – сказал генеральный директор Apple Тим Кук. – Доступное жилье означает стабильность и достоинство, возможности и гордость. Когда для слишком многих людей эти вещи выходят за пределы досягаемости, становится очевидным, что мы движемся не в том направлении, и Apple твердо намерен стать частью решения этой проблемы».