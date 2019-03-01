Компания PG&E, вероятно, виновна в пожарах на севере Калифорнии

Калифорнийская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E) только что опубликовала пресс-релиз с информацией по убыткам, понесенным ей в результате лесных пожаров последних двух лет. Хотя по обстоятельствам пожара «Кемп» 2018 все еще ведется расследование, на основании имеющихся данных компания полагает, что с большой вероятностью будет признана виновной в его возникновении.

В связи с этим в финансовый отчет PG&E за 2018 год были включены 10,5 млрд долларов, связанные с исками третьих сторон по пожару «Кемп», а также 3,5 млрд долларов выплат по искам о пожарах 2017 года. Общая сумма потенциальной финансовой ответственности компании по таким искам может превысить 30 млрд долларов.

Согласно пресс-релизу, для дальнейшего уменьшения риска возгораний PG&E проводит дополнительные проверки линий электропередач в пожароопасных районах. Линия протяженностью в 56 миль между электростанцией в Палермо (округ Бьютт) и подстанцией в Карибу (округ Плумас) остается обесточенной до признания ее безопасной или вывода из эксплуатации.

«Мы понимаем, что должны делать большее для борьбы с угрозой лесных пожаров и неблагоприятных погодных условий», – сказал временный исполнительный директор PG&E Джон Саймон.

Как было объявлено ранее, 29 января 2019 года корпорация PG&E и ее одноименное подразделение по предоставлению коммунальных услуг подали документы на реорганизацию в соответствии с Главой 11 Кодекса о банкротстве.