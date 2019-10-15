После отключений электроэнергии, которые коснулись почти двух миллионов калифорнийцев, губернатор Гэвин Ньюсом потребовал призвать к ответу компанию Pacific Gas and Electric (PG&E). Губернатор предложил PG&E выплатить всем пострадавшим компенсацию за неудобства в размере $100 для частных лиц и $250 для фирм малого бизнеса. Также губернатор Ньюсом направил президенту Комиссии по коммунальным услугам Калифорнии Мэрибел Бахер письмо, в котором подтвердил, что Комиссия проведет полное расследование ошибок PG&E в процессах планирования, внедрения и принятия решений.

«Калифорнийцы не должны платить за десятилетия жадности и бесхозяйственности PG&E, – сказал губернатор Ньюсом. – Ошибки PG&E при отключениях электричества на прошлой неделе были недопустимыми. Мы призовем PG&E к ответу и добьемся радикальных перемен, ставящих на первое место безопасность жителей Калифорнии и обновление оборудования».

В июле губернатор подписал билль AB 1054, обязывающий PG&E усилить требования к безопасности и принять меры к исправлению десятилетий плохого управления. В письме к президенту Бахер губернатор попросил Комиссию по коммунальным услугам усилить контроль за исполнением PG&E требований закона AB 1054, необходимых для защиты инфраструктуры компании от пожаров и предотвращения аварийных отключений.