Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом направил генеральному прокурору штата письмо с просьбой выяснить причины неоправданно высоких цен на топливо. К письму был приложен сделанный по указанию губернатора отчет Энергетической комиссии Калифорнии, согласно выводам которой, калифорнийцы платят за каждый галлон топлива до 30 центов больше, чем жители других штатов. Ньюсом поручил генеральной прокуратуре разобраться, не являются ли…

This content is for 1 Month, 6 Month, 3 Month and 1 Year members only.