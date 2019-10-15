В ноябре 2015 года семья, гулявшая по берегу озера Фолсом, сделала находку, с которой началось многолетнее расследование, охватившее несколько правоохранительных агентств и даже вышедшее за пределы страны. Что же это была за находка? Кости человеческого скелета, которые показались на поверхности только благодаря беспрецедентной засухе.

“Мы связались с учеными-антропологами из Университета штата Калифорния в Чико, которые забрали останки для исследования. Результаты их работы дали общее описание человека, которому принадлежал скелет — это был взрослый белый мужчина. Затем останки были переданы в Службу коронера округа Сакраменто, специалист которой выяснил, что зубы этому мужчине скорее всего лечили не в Соединенных Штатах”, – сообщает офис шерифа округа Эльдорадо.

Примерно в то же время один из местных жителей сообщил полиции о возможном несчастном случае на озере Фолсом в середине девяностых.

21 июня 1996 года Служба шерифа округа Эльдорадо участвовала в поисках 29-летнего гражданина России Олега Железникова. Олег в компании двух других россиян, а также переводчика и капитана яхты вышел на прогулку по озеру. Когда яхта еще шла под парусами, Олег прыгнул за борт, чтобы поплавать, и к тому времени, как судно сумело развернуться, он уже скрылся под водой.

Отряд водолазов Службы шерифа не сумел обнаружить тело Олега в воде глубиной около 100 футов. Один из ныряльщиков, заместитель шерифа Рэнди Пешон, который тогда был в чине сержанта, позднее рассказывал о том, что видимость под водой была практически нулевой.

Следователи Службы шерифа смогли разыскать рейнджера, занимавшегося этим происшествием, а также переводчика и капитана яхты. Те подтвердили, что Олег пропал в том же районе, где были найдены неизвестные останки. Также выяснилось, что Олег был женат, и в России у него осталась дочь, которой в то время было 8 лет.

Единственным способом подтвердить, что скелет принадлежал Олегу, было разыскать его дочь и провести анализ ДНК. Для этого калифорнийские полицейские обратились за помощью к ФБР.

Отделение ФБР в Сакраменто связалось с российским офисом Бюро в Москве. В сотрудничестве с Интерполом и местными властями им удалось найти дочь Олега, Юлию Русину, и взять у нее образец ДНК. После нескольких лет работы в июне 2018 года специалисты подтвердили, что найденные в 2015 году останки принадлежали Олегу Железникову.

“Хотя для нас было важным идентифицировать останки и сообщить об этом семье Олега, мы чувствовали, что могли сделать больше. С помощью одного из сотрудников отделения ФБР в Сакраменто мы организовали для Юлии билет на самолет и номер в гостинице, чтобы она смогла приехать в Америку и забрать прах своего отца”, – говорят сотрудники полиции.

В субботу, 5 октября Юлию встретили в Сан-Франциско сотрудники Службы шерифа округа Эльдорадо — в том числе офицер Гуцу и его жена, которые хорошо знают русский и общались с Юлией на Фейсбуке, — а также представители ФБР.

Юлия провела несколько дней в округе Эльдорадо, любуясь местными достопримечательностями. В понедельник, 7 октября 2019 года, она забрала в морге Грин-Вэлли урну с прахом своего отца и встретилась с шерифом и сотрудниками Службы шерифа и ФБР, принимавшими участие в расследовании.

В среду Юлия улетела обратно в Россию, возвращая Олега к его дому и семье.