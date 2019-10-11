Как сообщает Министерство юстиции США, трем жителям Флориды и одному калифорнийцу вчера были предъявлены обвинения в нарушении запрета на иностранные политические пожертвования. Как утверждает федеральная прокуратура, 47-летний Лев Парнас, 53-летний Игорь Фруман, 44-летний Дэвид Коррея и 46-летний Андрей Кукушкин незаконно вкладывали средства зарубежных доноров в предвыборные кампании американских политиков — как уровня штата, так и уровня федерального правительства.

Фото: Alexandria Sheriff’s Office

Согласно материалам уголовного дела, в марте 2018 года Парнас и Фруман начали участвовать в кампаниях по сбору средств и делать значительные пожертвования в пользу отдельных кандидатов и политических комитетов.

В мае 2018 года они пожертвовали двум независимым комитетам по бюджету 325 тысяч и 15 тысяч долларов, указав в качестве источника средств зарегистрированную ими импортно-экспортную компанию Global Energy Producers. На самом деле, как выяснили федеральные следователи, эти деньги были получены от некоего «иностранного гражданина №1», имя которого в пресс-релизе Министерства юстиции не называется.

В следующем месяце Парнас и Фруман приняли на себя обязательство собрать 20 тысяч долларов в пользу действующего конгрессмена, имя которого также не было названо. Взамен от конгрессмена требовалась помощь в отзыве посла США в Украине «по просьбе одного или нескольких членов украинского правительства». Всего Парнас, Фруман, Коррея и Кукушкин получили от «иностранного гражданина №1» два денежных перевода по 500 тысяч долларов каждый.

Парнасу, Фруману, Коррее и Кукушкину предъявлены обвинения в сговоре с целью нарушения запрета на иностранные пожертвования в пользу избирательных кампаний, за что предусмотрено максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы. Парнас и Фруман также обвиняются во вмешательстве в работу Федеральной избирательной комиссии США, что грозит им тюремным заключением на срок до 20 лет.

«Законы по финансированию избирательных кампаний существуют не просто так, – напомнил помощник директора ФБР Уильям Суини-младший. – Американский народ заслуживает выборов, свободных от влияния иностранных интересов, и имеет право знать истинные источники политических пожертвований. Подсудимые обвиняются не просто в технической ошибке, административном нарушении или неправильно заполненном бланке. Это расследование коррупционного поведения и намеренного нарушения законов. На ФБР лежит обязанность всерьез бороться с коррупцией, и из этого правила нет исключений».