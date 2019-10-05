Президент Дональд Трамп намерен приостановить въезд в США иммигрантов, которые представляют финансовую обузу для американской системы здравоохранения. Претенденты на иммиграционную визу должны будут продемонстрировать наличие медицинской страховки либо собственных средств, достаточных для оплаты лечения.

Фото: The White House

«Чтобы защитить социальные программы для американских граждан, иммигранты должны быть финансово самостоятельными», – заявил Трамп. По его словам, въезд в страну большого количества иммигрантов, которые не в состоянии оплатить свое лечение, ложится тяжким бременем на плечи налогоплательщиков и системы здравоохранения.

Иммиграционные законы, не допускающие в страну тех, кто является «обузой для общества», были приняты более 100 лет назад, однако все это время они по большей части оставались на бумаге. Только в начале этого года президент Трамп дал своей администрации указание наконец начать следить за исполнением действующих правил и возлагать материальную ответственность на спонсоров иммигрантов, получающих социальное пособие.