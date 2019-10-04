Суд Северной Каролины присудил $750 тыс. за “уведенную” супругу

Житель Северной Каролины Кевин Говард отсудил 750 тысяч долларов у разрушителя семейного очага, который увел у него жену. Об этом передает телеканал KRON.

Подобные иски, на первый взгляд кажущиеся нелепыми, регулярно подаются в суды нескольких американских штатов, в которых до сих пор не отменено действие старого закона об «отчуждении чувств». Адвокат Говарда, по его словам, за свою 30-летнюю карьеру принимал участие в процессах по этому закону в среднем раз в год.

«Я подал этот иск, потому что считаю крайне важным, чтобы люди понимали святость уз брака, особенно в наше время, когда люди подвергают сомнению мораль, подвергают сомнению личную ответственность, – объясняет Говард. – И суд штата поддержал меня».

Закон об отчуждении чувств, который был унаследован молодыми американскими колониями в те времена, когда жены считались собственностью, до сих пор успешно сопротивляется всем попыткам отмены. В Северной Каролине такая попытка произошла лишь однажды, в 1984 году, но Верховный суд штата тут же вернул status quo и строго погрозил пальцем сторонникам прогресса. Единственным прогрессивным изменением, произошедшим с далеких времен XVIII века, является то, что теперь иски о разрушении семьи могут подавать как мужья, так и жены, поясняет CNN.