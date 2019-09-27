Прошло больше года с момента закрытия Генерального консульства Российской Федерации в Сиэтле. Дипломатическое представительство России на западном побережье США открылось в 1992 году и стало первым консульством, основанным новым государством после распада Советского Союза. Об этом рассказывает корреспондент газеты The Seattle Times.

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Более четверти века консульство было для российских эмигрантов — которых в штате Вашингтон сегодня насчитывается около 26 тысяч — ниточкой, соединяющей их с бывшей Родиной. Туда ходили по праздникам, как российским, так и американским. Туда звонили за подтверждением или опровержением тревожных слухов о происходящих в России событиях. Пожилые эмигранты получали в консульстве пенсии за свой еще советский трудовой стаж, а молодое поколение благодаря дипломатам узнавало о своих этнических корнях.

Эта ниточка оборвалась весной 2018 года, когда администрация Дональда Трампа приказала закрыть консульство, пишет местное издание. Поводом для этого стала попытка отравления бывшего российского разведчика в Лондоне, к которой, по мнению американских властей, Россия имела непосредственное отношение. Другой причиной было то, что консульство использовалось российскими спецслужбами как база операций на западном побережье, что было особенно серьезным, учитывая близость авиационного завода «Боинга», базы подводных лодок и, конечно же, мирового средоточия промышленных секретов — Кремниевой долины.

Россияне, проживавшие на обслуживаемой консульством территории, почувствовали себя попавшими под перекрестный огонь ухудшающихся отношений между двумя странами. Такие вещи как замена паспорта стали требовать не получасовой поездки на автобусе, а полета через весь континент в Вашингтон, округ Колумбия. Особенно сильно закрытие дипломатической миссии ударило по пожилым иммигрантам, многие из которых не освоили компьютеры и получали последние новости из консульства.

«Мы грустим и чувствуем себя потерянными», – говорит пережившая концлагерь ветеран Великой отечественной войны Циля Мурштейн, которая переехала в США из Беларуси 22 года назад.