Благодаря администрации Трампа США будет принимать меньше беженцев

26 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ, дающий местным властям и администрациям штатов право голоса в решениях о расселении принятых страной беженцев. Окончательное слово по-прежнему будет оставаться за федеральными агентствами, однако мнение местных властей будет «приниматься в расчет в максимальной степени, не вступающей в противоречие с действующими законами».

В новостном релизе, опубликованном пресс-службой Белого дома, подчеркивается, что Америка по-прежнему остается мировым лидером гуманитарных усилий, однако для президента на первом месте всегда будут стоять безопасность и благополучие американских граждан.

В страну ежегодно приезжают сотни тысяч новых беженцев и претендентов на политическое убежище. На переселение и поддержку беженцев тратятся огромные средства налогоплательщиков: с 2005 по 2014 год только Департамент здравоохранения потратил на соответствующие программы 96 миллиардов долларов.

Многие беженцы приезжают из стран, являющихся признанными очагами терроризма, что делает жизненно важной проверку въезжающих в страну по самым высоким стандартам. За последние годы правоохранительные органы выявили немалое число террористов, проникших в США под видом беженцев.

Стоит отметить, что на 2020 г. Белый дом выделяет квоту в 18 тыс. человек со статусом беженца, что является наименьшим показателем за последние 40 лет.