В Саратоге состоится «Русский и международный фестиваль»

В эти выходные, 27 и 28 сентября церковь Св. Николая в Саратоге (Калифорния) приглашает всех на ежегодный «Русский и международный фестиваль».

– народная музыка, танцы и развлечения для всех возрастов, включая самых маленьких детей;

– традиционные блюда славянских народов и их соседей: пельмени, блины, пирожки, борщ, шашлык, бефстроганов, голубцы, лобио, пахлава, торт-медовик и многое другое;

– более 25 уникальных водочных настоек, которые не купить в магазинах — «На здоровье»!

Вырученные на фестивале средства пойдут в пользу церкви Св. Николая и будут использованы для программ помощи нуждающимся как в местной общине, так и за рубежом.