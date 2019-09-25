Тихоокеанский институт правосудия (PJI) оспаривает предложенный Департаментом образования Нью-Йорка законопроект, который будет иметь разрушительные последствия для религиозных учебных заведений штата. По крайней мере, так считают религиозные правозащитники.

PJI представляет организацию «Союз родителей за религиозную целостность в преподавании Торы» (PURITE). Предлагаемый законопроект обяжет частные школы давать учащимся образование, «в основном эквивалентное» курсу обучения в государственных школах. Родители и священнослужители, которые обратились в PJI за поддержкой, практикуют ультраортодоксальный хасидизм. Последователи этой религии уже несколько тысячелетий обучают молодежь в небольших религиозных школах — иешивах. Эти школы преподают такие предметы как математика и английский язык, но основной упор делается на изучении Торы и Талмуда. Предложенный законопроект, как указывает PURITE, фактически объявляет этот образ жизни вне закона.

Департамент образования штата Нью-Йорк некоторое время принимал общественные комментарии по поводу данного законопроекта, но сейчас период обсуждения уже закрыт. На прошлой неделе юрист PJI Кевин Снайдер направил в Департамент письмо, в котором подробно разъяснил сущность конфликта между образованием на основе Торы и целями государственных школ Нью-Йорка.

В письме также объясняется сходство между традициями ультраортодоксальных хасидов и культурой амишей. В 1972 году Верховный суд США отменил решение о штрафе, наложенном на родителей из числа амишей и меннонитов за нарушение законов об обязательном образовании штата Висконсин. Этот судебный прецедент остается в силе по сей день.

Предлагаемый законопроект также вызвал тревогу среди руководителей приходских школ и сторонников домашнего обучения. Тем временем Союз защиты гражданских свобод Нью-Йорка, связанный с Американским союзом защиты гражданских свобод (ACLU), пожаловался на то, что предусмотренные законопроектом меры являются недостаточными.

Президент PJI Брэд Дейкус отметил: «Если мы хотим, чтобы религиозная свобода и толерантность оставались основой американского образа жизни, то должны позволить родителям выбирать для своих детей религиозное образование».

Департамент образования штата Нью-Йорк в настоящее время изучает полученные от общественности комментарии. Ожидается, что дальнейшие действия Департамент предпримет ближе к концу года.