Школа запретила исполнение евангельского гимна «Радуйся, мир!»

Как сообщило новостное агентство One America News Network, руководство одной из чартерных школ Калифорнии отменило ранее принятое решение о запрете исполнения евангельского гимна «Радуйся, мир!».

Восьмиклассница из школы South Sutter выбрала этот традиционный рождественский гимн в качестве домашнего задания по игре на фортепиано. Однако преподаватели, опасаясь потенциальных проблем, попросили девочку выбрать другое произведение, потому что текст гимна является «слишком религиозным» — несмотря на то, что она собиралась исполнить только музыку без слов.

Возмущенные родители пригрозили школе судом и обратились за юридической помощью в общественную организацию «Тихоокеанский институт правосудия», после чего школьная администрация пересмотрела свое решение.