31 августа в калифорнийском городе Вальехо был арестован 58-летний Александр Бантов из Сан-Франциско. Один из посетителей ресторана IHOP, куда Бантов зашел с двумя детьми, позвонил в полицию и сообщил о том, что мужчина неподобающим образом прикасается к ребенку,

Через несколько дней после ареста следователи просмотрели содержимое телефона Бантова и обнаружили на нем детскую порнографию, а также снимок самого Бантова и ребенка, с которым он был в ресторане IHOP, в непристойной позе. Подобные изображения были найдены и на других принадлежащих ему электронных устройствах, пишет Daily Republic.

Всех имеющих какую-либо информацию о других возможных жертвах Александра Бантова просят связаться с детективом Крэгом Лонгом по телефону (707) 648-4514.