Трамп выступил на саммите ООН по проблеме свободы вероисповедания

Президент призвал покончить с преследованиями на религиозной почве, передает Голос Америки.

Мировые лидеры собрались в понедельник на саммит ООН по проблеме изменения климата, который проходит в Нью-Йорке на фоне предупреждений ученых о необходимости более решительных мер для сдерживания глобального потепления.

Мероприятие, где выступят около 60 президентов и премьер-министров, продлится весь день и будет охватывать такие темы, как переход от каменного угля к возобновляемым источникам энергии, предотвращение катастроф и устранение и последствий, а также финансирование усилий по борьбе с изменением климата.

Президент США Дональд Трамп не планировал принимать участие в саммите, и его появление стало неожиданностью. Ранее в понедельник он участвовал в мероприятии ООН, посвященном проблемам религиозной свободы и ущемления религиозных меньшинств, в особенности христиан.

Выступая на форуме по вопросам религии, президент заявил: «Наши отцы-основатели понимали, что для мирного, процветающего и добродетельного общества нет более важного права, чем право на собственные религиозные убеждения».

«Около 80 процентов населения мира живут в странах, где свобода вероисповедания подвергается угрозам, ограничивается или даже запрещается, – продолжал президент. – Соединенные Штаты призывают страны мира прекратить преследование на религиозной почве. Прекратить преступления в отношении верующих. Освободить узников совести. Отменить законы, ограничивающие свободу вероисповедания. Защитить уязвимых, беззащитных и угнетенных».

Трамп подчеркнул, что считает защиту религиозной свободы одним из своих высших приоритетов в качестве президента.

«Америка всегда будет рупором для жертв преследования на религиозной почве, – заверил он. – Мы все должны работать вместе, чтобы защищать общины любой веры».

«Истинная толерантность подразумевает уважение права всех людей на свободное выражение своих религиозных убеждений», – добавил президент.

«Мы призываем правительства всего мира уважать вечное право каждого человека следовать своим убеждениям, жить по законам своей веры и славить Господа», – заявил Трамп.