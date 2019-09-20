Американскую пару судят за жестокое обращение с “несовершеннолетней” падчерицей из Украины

В штате Индиана произошла странная история, в обстоятельствах которой читатели новостных сайтов моментально увидели параллели с фильмом ужасов «Orphan» («Сиротка»; в российском кинопрокате — «Дитя тьмы»).

Власти штата предъявили обвинения в оставлении подопечного без надзора Кристине и Майклу Барнеттам. По версии прокуратуры, в 2013 году они оставили свою 11-летнюю приемную дочь в съемной квартире в Лафайетте, а сами переехали в Канаду. По версии обвиняемых, потерпевшая была не 11-летней девочкой, а взрослой 22-летней психопаткой, пишет Washington Post.

В 2012 году семейная пара Барнеттов прогремела в новостях с историей о том, как усыновленный ими мальчик Джейк, страдавший аутизмом, стал вундеркиндом. Но кроме Джейка и его приемных родителей в кадрах телепередач того времени можно было увидеть невысокую темноволосую девочку, молчаливо сидящую за обеденным столом.

Эта девочка, о которой не упоминалось ни в новостях, ни в ставшей бестселлером книге мемуаров Кристины Барнетт, родилась в Украине и была удочерена Барнеттами в 2010 году. Из-за врожденного заболевания, приведшего к карликовости, американские медики не смогли прийти к единому мнению о ее возрасте. Перед удочерением один доктор оценил ее возраст в 8 лет, затем другой врач сделал вывод, что она на год старше, а в 2012 году приемные родители пошли в суд и на основании медицинского заключения третьего специалиста официально изменили возраст своей дочери на 22 года.

Journal & Courier передает, что разведенные родители девочки бросили свою падчерицу в Индиане всего спустя пару лет после ее удочерения, переехав в Канаду.

«Эта история станет материалом для ток-шоу», – сказал журналистам сотрудник правоохранительных органов, пожелавший остаться неизвестным.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в суде Индианы, приемных родителей обвиняют в ненадлежащем исполнении родительских обязательств и жестоком обращении с ребенком.

В интервью одному из местных телеканалов, приемная мать, сообщила, что девочка достигла совершеннолетия, и что, процесс удочерения был мошеннической схемой.