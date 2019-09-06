Отец и сын обманывали программу медицинского страхования Medicaid

Как сообщает Министерство юстиции США, владельцы одной из бруклинских компаний в четверг признали себя виновными в мошенничестве с программой медицинского страхования Medicaid.

Отец и сын Игорь и Александр Радиновские управляли фирмой Sabe Ambulette Services, которая занималась перевозками пациентов. Как следует из материалов уголовного дела, Радиновские участвовали в преступной схеме по привлечению фиктивных клиентов, которых они якобы возили в различные клиники Бруклина и Куинса. За каждого такого клиента они получали компенсацию от программы Medicaid.

О масштабах мошеннической схемы говорит тот факт, что только «откаты», выплаченные сообщникам Радиновских за привлечение фиктивных пациентов, составили почти 9 миллионов долларов. В налоговой отчетности компании эти «откаты» проходили по статьям деловых расходов — что стало отдельным пунктом обвинения.

Дата вынесения приговора 60-летнему Игорю Радиновскому и 37-летнему Александру Радиновскому будет назначена позднее.