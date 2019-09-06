Федеральная прокуратура предъявила обвинения 30 участникам очередной преступной схемы в области здравоохранения. Главными организаторами схемы были названы руководители клиники Amity Home Health Care и хосписа Advent Care из Района залива Сан-Франциско. Также были привлечены к ответственности врачи, медсестры, рекламные агенты, социальные работники и другие сотрудники этих компаний.

Как утверждается в материалах уголовного дела, клиника Amity Home Health Care под руководством Аманды Сингх платила госпиталям и другим медицинским учреждениям взятки за привлечение пациентов. В финансовой отчетности эти взятки назывались «заработной платой», «представительскими расходами», «подарками» и «пожертвованиями».

По словам федерального прокурора Джона Андерсона, раскрытая правоохранительными органами преступная схема по «торговле» пациентами стала самой крупной в истории Северного судебного округа Калифорнии.

Среди 30 участников дела упоминается 39-летняя доктор Елена Кабанская из Сан-Хосе. Согласно сайту LinkedIn, некая Елена Кабанская закончила Георгиевский медицинский университет на Карибах (St George’s University School of Medicine) и работала в El Camino Hospital в Маунтин-Вью.